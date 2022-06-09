В Германии задержали гражданина Латвии, на арест которого было выдано три ордера
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В минувший вторник федеральная полиция Германии арестовала 51-летнего гражданина Латвии. В отношении этого человека было выдано три ордера на арест и запрет на повторный въезд на территорию ФРГ, действовавший до октября 2025 года.

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По данным СМИ, латвийца задержали во время проверки на вокзале Франкфурт-на-Одере. В ходе досмотра полицейские установили, что на выдворение и депортацию иностранца выдан приказ иммиграционной службы Ганновера. Кроме того, его разыскивали прокуратуры Ганновера, Мангейма и Траунштайна. В общей сложности на его арест было выдано три ордера.

Согласно официальным данным, 51-летний мужчина был осужден за кражу, нападение на сотрудников правоохранительных органов и получение выгоды мошенническим путем. Некоторое время назад он был депортирован в Латвию.

Поскольку он вернулся в Германию, несмотря на запрет на повторный въезд, действовавший до 2025 года, теперь он должен отбыть в Германии оставшийся срок тюремного заключения — примерно 7,5 месяца.

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