В Германии задержали гражданку Латвии, на арест которой было выдано два ордера
Foto: AP/Scanpix

Сотрудники Федеральной полиции Германии задержали на железнодорожном вокзале Билефельда (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) гражданку Латвии, на арест которой прокуратура Мюнстера ранее выдала два ордера.

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По данным немецких СМИ, 33-летней женщине, ранее неоднократно попадавшейся на преступлениях против чужой собственности, предстояло отбыть семимесячный тюремный срок за кражу.

Кроме того, гражданка Латвии ранеебыла внесена в список для депортации из ФРГ. В 2019 году она лишилась права на свободу передвижения для граждан ЕС и поэтому находилась в Германии без разрешения. Против нее было возбуждено уголовное дело за незаконное проживание на территории Германии.

В ближайшее время будет решен вопрос о депортации задержанной на родину.

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