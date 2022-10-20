В Германии задержали гражданку Латвии, объявленную в розыск

По информации Федеральной полиции Германии, на прошлой неделе неподалеку от Баутцена (федеральная земля Саксония) стражи порядка задержали 42-летнюю гражданку Латвии, находившуюся в розыске.
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Как отмечают в полиции, женщина приехала в Германию автобусом Flixbus из Варшавы. Задержание проводилось на основании выданного ранее ордера: задержанная подозревается в мошенничестве.
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