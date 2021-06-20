В Германии задержан гражданин Латвии, осужденный за убийство

В минувший четверг сотрудники федеральной полиции Германии задержали гражданина Латвии, на арест которого ранее был выдан европейский ордер.

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По данным немецкой прессы, латвиец был задержан при проверке в приграничной зоне регионального поезда, направлявшегося и Костшина (Польша) в Берлин.

При проверке документов 47-летнего мужчины было установлено, что с мая 2020 года он разыскивается латвийскими правоохранительными органами. Известно, что в январе 2015 года латвиец был осужден за убийство, кражу и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ответственный генеральный прокурор сейчас рассматривает вопрос об экстрадиции мужчины.