В Германии задержан гражданин Латвии, осужденный за убийство

В минувший четверг сотрудники федеральной полиции Германии задержали гражданина Латвии, на арест которого ранее был выдан европейский ордер.
По данным немецкой прессы, латвиец был задержан при проверке в приграничной зоне регионального поезда, направлявшегося и Костшина (Польша) в Берлин.
При проверке документов 47-летнего мужчины было установлено, что с мая 2020 года он разыскивается латвийскими правоохранительными органами. Известно, что в январе 2015 года латвиец был осужден за убийство, кражу и нападении при отягчающих обстоятельствах.
Ответственный генеральный прокурор сейчас рассматривает вопрос об экстрадиции мужчины.