В Германии задержан объявленный в розыск гражданин Латвии

Сотрудники Федеральной полиции Германии на этой неделе задержали в окрестностях Гросцеберн (федеральная земля Саксония) 46-летнего гражданина Латвии.

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Как отмечает FreiePresse, латвийца задержали на стоянке, расположенной на автобане А72. Известно, что мужчина ехал в сторону Хемница.

Проверка личных данных показала, что латвиец разыскивается правоохранительнми органами Франции по подозрению в совершении экономических преступлений. Для дальнейших следственных действий задержанного доставили к следственному судье окружного суда Цвиккау.