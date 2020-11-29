В Германии задержан объявленный в розыск гражданин Латвии
Foto: AP/Scanpix

Сотрудники Федеральной полиции Германии на этой неделе задержали в окрестностях Гросцеберн (федеральная земля Саксония) 46-летнего гражданина Латвии.

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Как отмечает FreiePresse, латвийца задержали на стоянке, расположенной на автобане А72. Известно, что мужчина ехал в сторону Хемница.

Проверка личных данных показала, что латвиец разыскивается правоохранительнми органами Франции по подозрению в совершении экономических преступлений. Для дальнейших следственных действий задержанного доставили к следственному судье окружного суда Цвиккау.

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