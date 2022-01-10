В Германии задержан объявленный в розыск гражданин Латвии

На прошлой неделе на вокзале Фленсбурга (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) полиция задержала 33-летнего латвийца, на арест которого прокурором было выдано два ордера.

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Как отмечает немецкая пресса, подозреваемому в кражах гражданину Латвии был запрещен въезд на территорию Германии до ноября 2026 года, однако он проигнорировал запрет и въехал в ФРГ из Дании.

Запрет латвийцу был вынесен посл того, как он в течение пяти лет совершил на территории Германии 16 преступлений.

В полиции сообщили, что мужчина разыскивался по запросу прокуратуры за кражу со взломом и другие кражи. В настоящее время он помещен в тюрьму, где ему предстоит отбыть в заключении 294 дня.