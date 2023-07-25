В Германии задержаны граждане Латвии, перевозившие группу нелегалов: младшему из беженцев всего 7 лет

В воскресенье вечером сотрудники Федеральной полиции при проверке фургона Ford Transit с латвийскими номерами обнаружили в грузовом отсеке девятерых граждан Афганистана и четверых граждан Ирана.

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По официальной информации полиции, задержание было проведено неподалеку от города Шведт (федеральная земля Бранденбург). За рулем автомобиля находился 47-летний гражданин Латвии.

Через некоторое время полицейские проверили в непосредственной близости еще один автомобиль с латвийскими номерами. Проверка водителей показала, что 51-летний латвиец является владельцем автомобиля, подозреваемого в контрабанде.

У подозреваемых не оказалось необходимых документов для легального въезда в Латвию. В итоге, полицейские задержали женщин и мужчин в возрасте от 22 до 47 лет и семилетнего ребенка, а также начали расследование.

Федеральная полиция проводит расследование в отношении двух предполагаемых латвийских контрабандистов по подозрению в незаконном ввозе иностранцев в опасных для жизни условиях. Следствие продолжается.