В горах Норвегии пострадал гражданин Латвии: его помогли спасти Морские силы ЛР

В минувшее воскресенье в Центр координации поиска и спасения на море Береговой охраны Морской флотилии Латвии (MRCC) поступил сигнал от коллег из Объединенного спасательно-координационного центра Норвегии о том, что гражданин Латвии с недостаточным знанием английского и норвежского языков просит о помочь его найти и доставить в безопасное место.

Центр координации поиска и спасения на море Латвии выступил посредником в переговорах между норвежскими спасателями и пострадавшим латвийцем, который нуждался в помощи. После того, как MRCC в Риге уточнил местонахождение номера мобильной сети пострадавшего, норвежский Центр спасения направил на место происшествия группы спасателей и вертолет.

Принимая во внимание, что ЧП произошло на суше и в горах, для дальнейшей координации MRCC передала дело в Государственную пожарно-спасательную службу. Благодаря совместным усилиям обеих служб, гражданина Латвии нашли и доставили в больницу.

Как оказалось, латвиец, проживавший в поселке Баллстад (коммуна Вествогей, Лофотенские острова, фюльке Нурланн), вышел из дома и отправился в горы, где подскользнулся и получил травму. Мужчина не мог сам вернуться домой, поскольку не взял с собой снаряжение для альпинистов.