В горах Норвегии пострадал гражданин Латвии: его помогли спасти Морские силы ЛР
Foto: Shutterstock

В минувшее воскресенье в Центр координации поиска и спасения на море Береговой охраны Морской флотилии Латвии (MRCC) поступил сигнал от коллег из Объединенного спасательно-координационного центра Норвегии о том, что гражданин Латвии с недостаточным знанием английского и норвежского языков просит о помочь его найти и доставить в безопасное место.

Центр координации поиска и спасения на море Латвии выступил посредником в переговорах между норвежскими спасателями и пострадавшим латвийцем, который нуждался в помощи. После того, как MRCC в Риге уточнил местонахождение номера мобильной сети пострадавшего, норвежский Центр спасения направил на место происшествия группы спасателей и вертолет.

Принимая во внимание, что ЧП произошло на суше и в горах, для дальнейшей координации MRCC передала дело в Государственную пожарно-спасательную службу. Благодаря совместным усилиям обеих служб, гражданина Латвии нашли и доставили в больницу.

Как оказалось, латвиец, проживавший в поселке Баллстад (коммуна Вествогей, Лофотенские острова, фюльке Нурланн), вышел из дома и отправился в горы, где подскользнулся и получил травму. Мужчина не мог сам вернуться домой, поскольку не взял с собой снаряжение для альпинистов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form