В горящем строительном вагончике погиб человек

Минувшей ночью в результате возгорания жилого вагончика в Салдусском крае погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что вагончик горит на площади в десять квадратных метров. Во время работ по тушению пожара был обнаружен погибший.

В среду в 13.27 пожарные и спасатели выехали на улицу Калупес в Риге, где на лестничной клетке трехэтажного жилого дома разлилось химическое вещество- скорее всего, аммиак.

Из-за едкого запаха спасатели вывели из здания 11 человек, еще двое эвакуировались самостоятельно.

За прошедшие сутки в ГПСС поступило 37 вызовов — 13 на пожары, 17 на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.