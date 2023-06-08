В Гризинькалнсе сильно избита 13-летняя школьница: на нее напала старшая девочка

Госполиция начала уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений 13-летней школьнице, нанесенных ей во время конфликта с другой девочкой. От более подробных комментариев по этому делу Госполиция воздержалась, указав лишь, что ЧП произошло в Латгальском предместье Риги.

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В интервью Латвийскому Радио мама пострадавшей девочки рассказала, что нападение произошло 7 июня. Вечером ее 13-летняя дочка вместе с подругой пошли на мероприятие Ghetto Games, которое проходило в Гризинькалнсе. Там на нее напала девочка, которая была старше ее дочери.

Нападение было снято на камеру. Судя по видео, некая девочка в оскорбительном тоне спрашивает у будущей жертвы, как та ее назвала, а затем, получив ответ, наносит удар по голове.

В следующем кадре девочка, которую ударили, сидит на земле, всхлипывает и просит прощения, а нападавшая снова повторяет свой вопрос, а затем опять бьет школьницу по лицу и угрожает расправой.