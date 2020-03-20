В грузовиках из Латвии найдена партия контрафактных сигарет стоимостью 4,6 млн евро

В четверг вечером в двух грузовиках обнаружена партия контрафактных сигарет стоимостью 4,6 млн евро, сообщила Криминальная служба таможни Литвы. Это крупнейшая партия контрабанды, задержанная таможенниками в этом году.

Прибывшие из Латвии водители декларировали, что один грузовик везет замороженные ягоды, а другой — груз пельменей, однако проверка показала, что обе полуприцепа были заполнены контрафактными белорусскими сигаретами NZ.

По предварительным данным, обнаружено 2520 коробок сигарет, их стоимость с обязательными к уплате налогами может достигать 4,62 млн евро. Оба водителя грузовых автомобилей задержаны на двое суток, начато досудебное расследование.

Литва закрыта госграницу, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пересекают границу свободно.