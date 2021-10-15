В грузовых поездах из Беларуси обнаружили более полумиллиона сигарет
Foto: Reuters/Scanpix

Сотрудники Государственной пограничной службы при содействии таможенников провели проверки въехавших из Белоруссии грузовых поездов и обнаружили в нем 550 000 контрабандных сигарет.

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По данным пресс-центра Службы госдоходов, 13 октября на пункте таможенного контроля "Индра" 240 000 сигарет "НЗ" с белорусскими акцизными марками нашли в вагонах со щепой.

Несколькими днями ранее — 9 октября — 310 000 сигарет "НЗ Gold" таможенники обнаружили в вагоне с металлоломом.

Сумма неуплаченных налогов за изъятые сигареты составляет примерно 93 000 евро. Материалы дела направлены для возбуждения уголовного процесса.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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