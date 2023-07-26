Во вторник вечером в Гулбене из задымленной квартиры спасли человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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В 19:31 пожарные отправились на вызов на улицу Ригас, где в многоквартирном доме в квартире на первом этаже загорелась оставленная на плите еда. Из задымленной квартиры спасли человека.

Всего за сутки пожарно-спасательная служба получила 40 вызовов: 14 на пожары, 20 на спасательные работы и шесть ложных вызовов.

В том числе в 15:59 был вызов в Кекавскую волость Кекавского края, где открытым огнем горел одноэтажный хлев, площадь пожара была 350 квадратных метров. На месте работало 16 пожарных.