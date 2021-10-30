В Гулбенском крае водитель во время проверки взорвал машину, ранив двух полицейских

Во время комендантского часа в Гулбенском крае некий водитель во время проверки взорвал свою автомашину, ранив двух полицейских. Затем попытался угнать автомашину полиции и сбежать. Об этом сообщила агентству LETA Государственная полиция.

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В ночь с пятницы на субботу, производя патрулирование во время комендатского часа в волости Галгаускас Гулбенского края, полицийские Видземского регионального управления Госполиции, приметили машину марку Volkswagen. Стражи порядка включили маячки и остановили транспортное средство, чтобы поинтересоваться у водителя, почему он находится не дома во время комендантского часа.

Когда полицейские подошли к автомашине, чтобы проверить документы, шофер через узкую щель приоткрытого окна показал свои документы и сразу закрыл окно. Полицейские хотели выяснить, почему все же мужчина находится вне дома, но он более к общению был не склонен.

И тут полицейские почувствовали в воздухе запах газа. В какой-то момент водитель внезапно развернулся в машине, произвел зажигание и устроил взрыв — мужчина взорвал газовый баллон, находившийся в авто.

В результате сильного взрыва обоих полицейских отбросило от машины, а водитель успел покинуть транспортное средство. Мужчин к тому же сумел, воспользовавшись ситуацией, попасть внутрь трафарированной машины Государственной полиции. Он попытался угнать автомобиль, уже начав движение.

Один из полицейских, который в результате взрыва, получил меньшие травмы, заметил происходящее и поторопился задержать угонщика. Мужчина накинулся на стража порядка, пытаясь отобрать служебное оружие. Это ему не удалось. Полицейский сумел нажать кнопку тревоги, сообщив коллегам, что необходима помощь.

Драка между полицейским и водителем, завязавшаяся в полицейской машине, продолжилась в канаве. Тут уже очнулась и второй полицейский — женщина, получившая в результате взрыва тяжелую травму лица: она поторопилась на помощь коллеге.

На место происшествия прибыл ближайшие полицейский экипаж. На место происшествия были вызваны Служба неотложной медицинской помощи и Государственная пожарно-спасательная служба.

Женщина-полицейский, которая находилась ближе к автомобилю и во время взрыва получила более серьезные повреждения, доставлена в медучреждение в Ригу. У второго стража порядка травмы оказались не столь серьезны. Задержанному мужчине медицинская помощь не понадобилась.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, будет принято решение о применении меры пресечения. По данным полиции, "очевидно, что действия мужчины были умышленными". Мотивы действий мужчины до сих пор выясняются. Первоначально задержанный объяснил, что решил это сделать в связи с Covid-19 и вакцинацией, поскольку на этой почве у него ежедневно возникали конфликты.

Этот случай будет иметь серьезные последствия для будущей жизни мужчины и его семьи, подчеркивает Государственная полиция. Ранее мужчина не попадал в поле зрение полиции.

Начальник Госполиции Армандс Рукс указал: понятно, что часть общества сейчас из-за пандемии раздражена. "Сейчас всем трудно, но, если мы посмотрим в глобальном контексте, то ситуация в стране, в том числе, с ограничениями, не такая плохая — в других местах люди живут в военных условиях. В этой ситуации за то, что человек подверг других людей опасности, уголовная ответственность неизбежна", — сказал Рукс.

По его словам, физические травмы обоих полицейских заживают, оба сейчас выздоравливают. Но все это могло закончиться трагичнее — вплоть до летальных исходов.

Начальник Государственной полиции призвал жителей проявлять пониманием и всем вместе преодолевать трудности.

Армандс Рукс поблагодарил полицейских. "Это история о непредсказуемости профессии полицейского — ты никогда не можешь знать, что и когда с тобой случится. Но несмотря на все обстоятельства, делается все для безопасности общества". Рукс подчеркнул, что гордится полицейскими.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по второй части 269-й статьи Уголовного закона о нападении на представителя власти или иное государственное должностное лицо, если в результате были нанесены серьезные телесные повреждения или вызваны иные тяжелые последствия. Такое преступление карается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.

Также мужчине придется заплатить максимальный штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности — 2000 евро.