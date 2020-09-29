В ходе конфликта мужчина поджег машину подруги
Foto: LETA

В Мадонском крае в ходе выяснения отношений с подругой мужчина поджог ее машину.

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Вызов на место происшествия поступил в понедельник, 28 сентября в 20.00 часов. Сообщалось о конфликте женщины и агрессивного мужчины. Прибыв на указанный адрес, сотрудники полиции констатировали, что во дворе горит автомобиль Audi. Как позже выяснилось, автомобиль принадлежит женщине и ее поджег сожитель.

В ходе расследования было подтверждено, что это машина женщины. Мужчина 1992 г.р. задержан.

Начат уголовный процесс по части второй статьи 185-й.

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