В ходе международной операции ЕС конфискованы контрафактные товары на сумму 87 миллионов евро; арестовано 378 человек

В прошлом году ряд государств Европейского союза (ЕС) и три страны за пределами ЕС провели операцию "Фальшивая звезда", в ходе которой были изъяты поддельные товары на сумму 87 миллионов евро, начато несколько сотен судебных процессов, арестовано 378 человек, связанных с контрафактным бизнесом, сообщили агентству LETA в Патентном управлении.

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Операция была организована во второй половине 2022 года правоохранительными учреждениями Испании и Греции в сотрудничестве с Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), а в общей сложности в ней участвовали 14 стран ЕС, а также Сербия, Украина и Великобритания. Цель операции заключалась в выявлении и конфискации подделок популярных брендов, определении новейших тенденций, выяснении мест происхождения контрафактных товаров и выявлении возможных путей их распространения, а также идентификации преступников и преступных организаций, тесно связанных с контрафактным бизнесом.

Полученная информация свидетельствует о том, что одежда, обувь, товары класса люкс, в том числе сумки, кошельки, парфюмерия, косметика и часы, по-прежнему остаются самыми популярными категориями подделок. В свою очередь, в ходе операции "Фальшивая звезда" больше всего было конфисковано товаров спортивных и люксовых брендов.

В результате операции был сделан вывод, что большую роль в распространении подделок играют социальные сети, где торговцы открыто публикуют фотографии с доступной контрафактной одеждой и обувью. Также правоохранительные учреждения установили, что часто подделки из стран за пределами ЕС поступают неполными, а их упаковка и нанесение поддельных товарных знаков происходит в стране, для рынка которой они предусмотрены. В некоторых странах были обнаружены мастерские со швейными машинками и лазерными принтерами, где происходит завершение производства контрафактной продукции. В этих мастерских также были обнаружены контрафактные товары, подготовленные для продажи.

Директор Патентного управления Агрис Баталаускис подчеркнул, что очень похожие тенденции наблюдаются и в Латвии — в последние годы важную роль в распространении контрафакта здесь сыграли электронная коммерция и социальные сети, где частные лица открыто продают подделки. В свою очередь, отдельные порталы объявлений поддерживают распространение контрафакта. Проведенная в конце прошлого года в странах Европы масштабная операция подтверждает, что бороться с распространением контрафакта можно только сообща — страны, международные организации и ответственные институты каждой страны действуют вместе и согласованно.

Всего в ходе 3921 проверки операции "Фальшивая звезда" конфисковано почти два миллиона товаров 258 контрафактных брендов на сумму 87 миллионов евро. Проверки были проведены в различных местах — в 2396 магазинах, на 717 уличных рынках, на 293 пунктах пропуска через границу, на 187 складах, в 313 курьерских компаниях и на 11 производствах.

В странах-членах операции начато 646 судебных процессов и 1311 административных дел, арестовано 378 человек за тесную связь с контрафактным бизнесом. Кроме того, ряд арестованных были связаны с другой преступной деятельностью, не связанной с рынком контрафактной продукции.