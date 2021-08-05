В ходе обыска полиция обнаружила в доме тротил
Foto: Valsts policija

В ходе санкционированного обыска в Руиенской волости сотрудники Валмиерского участка полиции Видземского регионального управления Государственной полиции обнаружили и изъяли 500 граммов тротила. Начат уголовный процесс.

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Весной этого года Валмиреский участок полиции начал уголовный процесс о возможном преступном деянии против жизни и здоровья другого лица. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны женщина 1958 г.р. и мужчина 1943 г.р. В ходе расследования была получена информация о том, что один из задержанных, возможно, хранит у себя дома взрывчатые вещества. В итоге с привлечением специально обученной собаки был произведен санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены предметы прямоугольной формы желто-коричневого цвета, предположительно тротил. Вещество отправлено на экспертизу.

За незаконное хранение взрывчатых веществ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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