В ходе обысков полиция обнаружила плантацию марихуаны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) 14 и 15 апреля провели в Елнаве и Елгавском крае обыски, в ходе которых нашли не только наркотики, но также и небольшую наркоплантацию.

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По данным ЗРУП, обыски проводились в рамках начатых ранее уголовных процессов. Всего полиция изъяла 24 саженца марихуаны, а также около 50 граммов сушеной марихуаны.

Полиция также задержала мужчина 1986 и 1987 г.р., к которым позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ни один из подозреваемых ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

В ходе обысков полиция обнаружила плантацию марихуаны
Foto: Valsts policija
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