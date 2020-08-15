В хостеле на территории Центрального рынка нашли контрабанду

По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 11 августа в хостеле, расположенном на территории Рижского Центрального рынка, обнаружили 10 000 нелегальных сигарет.

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Как отмечают в РРУП, во время проверки на рынке в поле зрения полицейских попал мужчина, который ранее уже подозревался в незаконном хранении и торговле нелегальными сигаретами. Мужчина проследовал в хостел, подошел к камере хранения, пытаясь оттуда что-то забрать.

Сотрудники полиции шли за подозреваемым по пятам и заметили, что в шкафчике лежат сигареты. Всего при проверке в двух шкафчиках нашли 10 000 белорусских сигарет. В рамках административного делопроизводства задержан мужчина 1963 г.р.