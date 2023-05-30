В Иецаве загорелся рынок, в том числе киоск с пиротехникой

В Иецаве во вторник вечером загорелось несколько киосков на рынке, в том числе киоск с пиротехникой. Слышались звуки, похожие на взрывы, сообщает LETA.

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Пожарные получили вызов на улицу Тиргус в 20:56. Прибыв на место, они констатировали, что на рыночной площади горят стоящие рядом киоски на площади 150 квадратных метров, трансформаторное здание на площади 25 квадратных метров и дерево.

Поскольку трансформаторное здание не сразу отключили от электричество, возможности тушить пожар водой сначала были ограничены. Пожар удалось локализовать только в 22:37.

В одном из киосков были пиротехнические изделия, поэтому слышались звуки, похожие на взрывы. Из находящегося рядом здания было эвакуировано два человека.