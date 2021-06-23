В Иецавском крае сгорел ангар с 4,5 тыс. кур

В среду утром, 23 июня в Иецавском крае, в ангаре предприятия Balticovo сгорели 4500 кур, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на место происшествия поступил около 4 часов утра. Ангар, в котором находились птицы, горел открытым пламенем. Площадь горения составила 2640 квадратных метров.

До прибытия спасателей объект покинули 18 человек. С огнем боролись 28 пожарных, было использовано семь автоцистерн и две автолестницы. В 7 часов утра пожар удалось локализовать. Пожарные продолжают работать на месте.