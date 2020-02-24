В Ильгюциемсе пьяный отец двоих детей заснул в туалете; мальчик и девочка выбрались в подъезд и рыдали

15 февраля Муниципальная полиция Риги получила вызов в Ильгюциемс, где местная жительница услышала рыдание ребенка возле дверей своей квартиры. Звонившая рассказала, что в подъезде двое детей — девочка примерно двух лет и годовалый мальчик. За ними никто не присматривал.

Учитывая, что дверь в квартиру, где жили дети, была открыта, соседка завела их туда, однако обнаружила другой неприятный сюрприз: отец мальчика и девочки спал пьяный на полу в туалете. Женщина решила вызвать полицию.

Когда патруль Муниципальной полиции прибыл на место, пьяный отец уже проснулся и сумел выйти из туалета. Как пояснил мужина стражам порядка, алкоголь он употреблял днем ранее, а сегодня просто решил поспать. Дети же незаметно смогли выйти из квартиры, так как со входной дверью что-то приключилось.

Однако полицейские заподозрили, что отец до сих пор находится в изрядном подпитии. Они вызвонили мать детей. Хотя та по телефону пообещала быть через 20 минут, появились подозрения, что и она находится в сильном алкогольном опьянении.

Между тем, тест на алкоголь показал в выдохе отца 3,20-3.44 промилле алкоголя. Полиция отметила и тот факт, что в квартире было накурено, а прибывшие медики заявили, что памперсы у годовалого мальчика не меняли уже два-три дня.

Мать в итоге за два часа так и не приехала, поэтому было принято решение изъять детей из семьи и доставить в кризисный центр. Там они будут находиться до решения сиротского суда.