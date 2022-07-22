В Ильгюциемсе задержаны трое мужчин; конфискованы нелегальные сигареты и алкоголь, боевая граната

18 июля этого года сотрудники Государственной полиции задержали трех человек — мужчин 1960, 1976 и 1950 годов рождения — за незаконный оборот акцизных товаров в Риге. Всего изъяты 532 540 нелегальных сигарет различных марок без акцизных марок Латвийской Республики, нелегальный алгоколь, патроны, спирт, боевую граниту, самогонный аппарат и наличные.

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На следующий день, 19 июля, суд применил к мужчине 1950 года рождения меру пресечения — заключение под стражу, а двоим другим мужчинам была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Изначально в Государственную полицию поступила информация о лицах, которые могут быть причастны к незаконному обороту акцизных товаров, и в Рижском Курземском отделении Рижского районного управления Государственной полиции было начат уголовный процесс. При проведении следственных действий в уголовном процессе и проверке поступивших сведений сотрудники полиции установили причастных к этому лиц — мужчин 1960, 1976 и 1950 годов рождения, которые занимались незаконным оборотом подакцизных товаров в группе.

18 июля этого года рижские полицейские в сотрудничестве с сигулдскими коллегами в столичном микрорайоне Ильгюциемс задержали двух фигурантов, позже был задержан третий мужчина. Двое мужчин задержаны за незаконное хранение подакцизных товаров, а один — за незаконный сбыт, перемещение и хранение подакцизных товаров в значительном объеме.

Проведя несколько санкционированных обысков в жилых домах, автомобилях, а также по адресам задержанных, сотрудники полиции обнаружили и изъяли в общей сложности 532 540 нелегальных сигарет различных марок (Marlboro, NZ, Corona, Premier, Minsk, Winston, Richmond) без акцизных марок Латвийской Республики. А также — 171,67 литра нелегального спирта, 539 патронов, боевые гранаты, перегонный аппарат, предназначенный для производства нелегальной алкогольной продукции, около 50 литров браги (промежуточный продукт спиртовой промышленности), а также 6895 евро наличными.

По данному делу возбужден уголовный процесс по статье 2216 Уголовного закона — за сбыт незаконно изготовленных (изготовленных) или таких табачных изделий, не маркированных акцизными марками Латвийской Республики. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

Аналогично, процесс возбужен по части третьей статьи 221 Уголовного кодекса — за незаконное изготовление (изготовление), хранение, пересылку или сбыт алкогольных напитков или табачных изделий, если они совершены в крупном размере, если они совершены организованная группа. Наказание за такое преступление предусмотрено законом — лишение свободы на срок до пяти лет или временное лишение свободы, или условный надзор, или общественные работы, или штраф, с конфискацией имущества или без таковой.

19 июля этого года суд применил меру пресечения — арест — к задержанному, мужчине 1950 года рождения. За два месяца до задержания мужчина уже был арестован за незаконное хранение и продажу подакцизных товаров. Мужчинам 1960 и 1976 годов рождения была назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.