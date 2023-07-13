В Иманте мужчина до смерти избил супруга своей бывшей гражданской жены
Foto: policija durvis lenta

По сообщению пресс-центра Госполиции, 2 июля на пульт дежурного поступил вызов из Иманты: встревоженный мужчина сообщил, что в соседской квартире, судя по звукам, кого-то избивают.

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По указанному адресу незамедлительно прибыли полицейские. В квартире они обнаружили сильно избитого мужчину, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. От полученных травм позже он скончался. Также в квартире находилась его спутница жизни, а нападавший успел скрыться.

Стражи порядка установили, что преступление совершил бывший гражданский муж женщины. Возможным мотивом преступления, возможно, стала ревность.

На следующий день сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции задержали подозреваемого 1987 г.р. Известно, что ранее он не попадал в поле зрения органов правопорядка.

По делу начат уголовный процесс.

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