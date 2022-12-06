В Иманте на пешеходном переходе сбит ребенок
Foto: DELFI

Утром 5 декабря в Риге, на перекрестке проспекта Курземес и Юрмалас гатве был сбит школьник. Об этом сообщает Degpunktā.

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Водитель автомобиля Audi, совершивший наезд, рассказал, что ребенок внезапно выбежал на дорогу, не убедившись в безопасности своих действий. Он также подчеркнул, что зимой всем пешеходам необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля увеличивается, и шофер не может реагировать на происходящее на дорогах так стремительно, как этого бы хотелось.

В результате ДТП школьник получил ушибы. К моменту приезда бригады Службы неотложной медицинской помощи он находился в сознании и в стабильном состоянии, однако, чтобы исключить тяжелые травмы, его решили доставить в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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