В Иманте на платной автостоянке сгорели пять машин

По словам местных жителей, гореть начал внедорожник Jeep, затем пламя перекинулось на автомобили Mercedes и Toyota, повреждения получили также припаркованные рядом Ford и Audi, сообщает передача Degpunktā.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На платной парковке, где все произошло, журналисты встретили владельца джипа. Он уверен, что его машину подожгли умышленно. По словам мужчины, очень подозрительно, что рядом с Toyota стоял микроавтобус, у которого ночью было выбито стекло. "100% кто-то специально поджог. Ну а как по-другому? Сама загорелась? Тут уже много машин сожгли и у всех вот так вот. Сейчас только что две машины дорогие были, в том числе Land Cruiser. И такое впечатление, что они жгут только дорогие машины. В этот раз из этих всех моя была самая дорогая", — рассказал пострадавший.

По словам мужчины, при этом на автостоянке нет никаких камер видеонаблюдения.

"По периметру ничего не снимается. Вот это ужас конечно. Как им позволяют… Я понимаю, что забросить что-то оттуда для вандалов в принципе никакого труда не представляет. Но хотя бы было бы видно, кто это сделал. Перелезть через забор тоже можно запросто. Это просто отношение стоянки", — поделился мужчина.

Как отмечает передача, не исключено, что стекло в микроавтобусе разбили пожарные, чтобы оттолкать автомобиль подальше от огня. Был ли это умышленный поджог, выясняет полиция.