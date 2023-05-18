В Иманте на платной автостоянке сгорели пять машин

По словам местных жителей, гореть начал внедорожник Jeep, затем пламя перекинулось на автомобили Mercedes и Toyota, повреждения получили также припаркованные рядом Ford и Audi, сообщает передача Degpunktā.
На платной парковке, где все произошло, журналисты встретили владельца джипа. Он уверен, что его машину подожгли умышленно. По словам мужчины, очень подозрительно, что рядом с Toyota стоял микроавтобус, у которого ночью было выбито стекло. "100% кто-то специально поджог. Ну а как по-другому? Сама загорелась? Тут уже много машин сожгли и у всех вот так вот. Сейчас только что две машины дорогие были, в том числе Land Cruiser. И такое впечатление, что они жгут только дорогие машины. В этот раз из этих всех моя была самая дорогая", — рассказал пострадавший.
По словам мужчины, при этом на автостоянке нет никаких камер видеонаблюдения.
"По периметру ничего не снимается. Вот это ужас конечно. Как им позволяют… Я понимаю, что забросить что-то оттуда для вандалов в принципе никакого труда не представляет. Но хотя бы было бы видно, кто это сделал. Перелезть через забор тоже можно запросто. Это просто отношение стоянки", — поделился мужчина.
Как отмечает передача, не исключено, что стекло в микроавтобусе разбили пожарные, чтобы оттолкать автомобиль подальше от огня. Был ли это умышленный поджог, выясняет полиция.