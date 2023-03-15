В Иманте полиция остановила пьяного водителя электросамоката: он ехал по дороге зигзагами

В субботу, 11 марта, вскоре после 2 часов ночи во время патруля микрорайона Иманта сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции заметили мужчину, который ехал на самокате зигзагами и пересек четыре полосы. Фонарь электроскутера был выключен, сообщает Рижская муниципальная полиция.

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Полицейские остановили оперативное транспортное средство и обратились к водителю электросамоката, пояснив причину остановки. Мужчина заявил, что не употреблял никаких одурманивающих веществ. По его мнению, он ничего не нарушил. Однако во время разговора мужчина невнятно бормотал и говорил беспокойно, из-за чего у сотрудников полиции появились обоснованные подозрения, что он мог находиться под воздействием одурманивающих веществ.

Затем на место происшествия прибыли сотрудники Дорожной полиции, которые провели проверку концентрации алкоголя на выдохе. Выяснилось, что в концентрация алкоголя в организме мужчины составила 1,63 промилле.

Закон о дорожном движении предусматривает, что за управление электросамокатом, если концентрация алкоголя на выдохе превышает 1,5 промилле, полагается штраф в размере 170 евро.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что законом предусмотрен запрет на управление электросамокатом, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле.