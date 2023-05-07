В Иманте собирается молодежь и провоцирует драки. Полиция объявляет тревогу
Foto: LETA

Вечером 7 мая в рижском микрорайоне Иманта собрались молодые люди, подстрекающие к потасовкам. Управление Государственной полиции Пардаугавского управления Риги и подразделение Рижского батальона специального назначения объявили тревогу.

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Согласно информации в соцсетях полиции, задействованы все силы полиции.

"Контроль усилен, реагируем моментально, не допуская образования и развития столкновений, — сообшает полиция.

В полиции заявляют, что получили информацию о нескольких местах в Иманте, где в связи с событиями 5 мая планируются или уже происходят массовые скопления молодежи и драки.

Также в полиции создан оперативный центр управления, из которого осуществляется координация ситуации.

Ранее сообщалось, что Госполиция в Иманте уделяет повышенное внимание компаниям подростков, собравшихся с желанием провести "суд Линча" в связи с дракой, произошедшей 5 мая.

В соцсетях зафиксированы записи жителей, свидетельствующие о больших группах подростков, прогуливающихся по Иманте. Полиция тоже обратила внимание на эти записи, зафиксировав информацию о том, что молодые люди в ответ на события 5 мая в Иманте хотят "суд Линча", тем самым выражая свою позицию и защищая потерпевшего подростка.

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