В Иманте собирается молодежь и провоцирует драки. Полиция объявляет тревогу

Вечером 7 мая в рижском микрорайоне Иманта собрались молодые люди, подстрекающие к потасовкам. Управление Государственной полиции Пардаугавского управления Риги и подразделение Рижского батальона специального назначения объявили тревогу.

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Согласно информации в соцсетях полиции, задействованы все силы полиции.

"Контроль усилен, реагируем моментально, не допуская образования и развития столкновений, — сообшает полиция.

В полиции заявляют, что получили информацию о нескольких местах в Иманте, где в связи с событиями 5 мая планируются или уже происходят массовые скопления молодежи и драки.

Также в полиции создан оперативный центр управления, из которого осуществляется координация ситуации.

Šovakar Imantas mikrorajonā Rīgā pulcējas jaunieši, rosinot fiziskas sadursmes, VP Rīgas Pārdaugavas pārvaldē un Rīgas SUB vienībai izsludināta trauksme, piesaistīti visi spēki. Ir pastiprināta kontrole, nekavējoties reaģējam, nepieļaujot sadursmju veidošanos un attīstību.Plašāk: pic.twitter.com/5tAs3BjLmQ — Valsts policija (@Valsts_policija) May 7, 2023

Ранее сообщалось, что Госполиция в Иманте уделяет повышенное внимание компаниям подростков, собравшихся с желанием провести "суд Линча" в связи с дракой, произошедшей 5 мая.

В соцсетях зафиксированы записи жителей, свидетельствующие о больших группах подростков, прогуливающихся по Иманте. Полиция тоже обратила внимание на эти записи, зафиксировав информацию о том, что молодые люди в ответ на события 5 мая в Иманте хотят "суд Линча", тем самым выражая свою позицию и защищая потерпевшего подростка.