В Иманте в лифте был обнаружен убитый мужчина; подозреваемый задержан

В конце апреля в рижском микрорайоне Иманта в лифте некого дома был обнаружен убитый мужчина, и по подозрению в совершении преступления уже задержан знакомый жертвы.

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27 апреля утром в Иманте в лифте одного из домов было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полиция незамедлительно начала расследование. В тот же день стражи порядки выяснили, кто мог совершить преступление, и задержали подозреваемого, сообщает Государственная полиция.

Преступление было совершено во время распития алкоголя в одной из квартир. Мужчину убил его знакомый. Мотив преступления еще выясняется.

Полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного процесса о нанесении тяжких телесных повреждений, которые по невнимательности виновного стали причиной смерти.

К подозреваемому мужчине применена мера пресечения — арест.