В Индии по подозрению в крупном мошенничестве задержан гражданин Латвии

В Индии были задержаны 13 человек, которые обвиняются в обмане нескольких тысяч людей. Среди них были гражданин Латвии и гражданин Узбекистана, которые планировали бежать из страны, сообщает индийский новостной портал Hindustan Times.

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В местной полиции заявили, что глава преступной группировки базируется в Израиле, в Индию он отправил двух своих менеджеров для создания колл-центра.

Полиция сообщила, что главный глава банды базируется в Израиле и отправил двух своих менеджеров для создания колл-центра в Индии. Один из подозреваемых был идентифицирован как Константин Ф., он является гражданином Латвии. Второй подозреваемый Альберт С., известный как Петр, является гражданином Узбекистана. Полиция заявила, что их визы действительны до 8 марта. Задержанные являются помощниками главного подозреваемого, личность которого установлена, однако он не арестован.

Как пояснили в полиции, подозреваемые открыли колл-центр в январе прошлого года и начали нанимать кандидатов с опытом телемаркетинга. Сотрудники колл-центра заманивали жертв обещаниями высокой отдачи от инвестиций в криптовалюты и международные акции. Жертвы вкладывали деньги и привлекали других инвесторов, чтобы получить комиссионные.

Полиция заявила, что инвесторы видели, как деньги поступали на их счета, но это были лишь небольшие суммы для завоевания доверия жертв. Позже мошенники стали блокировать электронные кошельки потерпевших. Как отметил помощник комиссара полиции Прит Пал Сангван, подозреваемые обманули не менее 3000 жертв, включая иностранных граждан.

"Раньше они работали из Риги в Латвии", — сказал он.

Сангван заявил, что сотрудники колл-центра были хорошо осведомлены о мошенничестве, но не подняли тревогу, так как получали хорошую зарплату.