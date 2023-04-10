В Индии убит директор крупной компании: задержан бывший студент из Латвии

В Индии арестован 24-летний житель Харьяны (штат на севере Индии), главный подозреваемый в убийстве директора компании в городе Амбад. По данным индийских СМИ, Аджит Сингх Латвал — бывший студент одного из латвийских университетов, где он пытался получить степень магистра по деловому администрированию (MBA).

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Полиция арестовала Латвала 4 апреля в его родном районе Сонипат и на следующий день доставила в Наcик. Как отмечает полиция, Латвал вместе с несовершеннолетним сообщником вечером 23 марта нанес ножевое ранение Йогешу Могаре — генеральному директору фирмы из Амбада. На следующий день пострадавший скончался в больнице.

По предположению следствия, Латвал нуждался в деньгах, чтобы погасить ссуды, которые он взял для инвестирования в фондовый рынок. Его план состоял в том, чтобы сначала угнать машину, а потом использовать ее, чтобы похитить кого-то богатого с целью получения выкупа.

Следователь, ведущий это дело, рассказал, что Латвал учился на курсе MBA в одном из университетов Латвии, но бросил учебу два года назад по семейным обстоятельствам.

Вернувшись из Латвии, Латвал начал инвестировать в акции. Со временем у него начались финансовые проблемы, и он занял у своих друзей более 6 миллионов рупий, чтобы продолжить вложения в акции. Однако заработать ему так не удалось.