В Индонезии задержан латвиец, подозреваемый в скимминге

Полиция Индонезии на минувшей неделе задержала 46-летнего ражданина Латвии, подозреваемого в краже денег клиентов банка с использованием методов скимминга карт.

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Помощник комиссара полиции Хандик Зусен пояснил, что задержание было проведено в городе Депок, в провинции Западная Ява.

"Да, мы задержали подозреваемого и в настоящее время проводим интенсивное расследование", — сказал Цузен в интервью изданию Indonesia Expat.

Он также пояснил, что арест гражданина Латвии был основан на отчете банка, констатировавшего признаки скимминга. Следователи проверяют, действовал ли Р. М. в одиночку или в составе более крупной организации. Известно, что, находясь в Индонезии, латвиец неоднократно менял свое место жительства.