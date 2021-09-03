В интернете распространяют фейк об анализах на Covid-19 с применением насилия над ребенком (ДОПОЛНЕНО)

В пятницу в интернете появилась информация о том, что в Лимбажской школе у ребенка брали тест на Covid-19 с применением силы.

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От лица Айгарса Эгле, который позиционирует себя как елгавский правозащитник, в сети Facebook было размещено сообщение о том, что 1 сентября у 8-летнего ученика Лимбажской средней школы отобрали мобильный телефон и насильно провели тестирование (мазок из горла и носа). Эгле утверждал, что мать ребенка обратилась в полицию, однако заявление у нее не приняли.

Директор школы в этой связи уже выступил с обращением, назвав сообщение ложью и указав, что такого инцидента в его учебном заведении не было. Он сообщил, что в школе брали только анализ слюны, никто не делал мазки из горла и носа.

"По поводу этого факта школа уже обратилась в Госполицию, и я надеюсь, что виновные будут призваны к ответственности за очернение школы, а также за клевету и оcкрбление чести и достоинства школы", — сообщил директор.

В полиции подтвердили наличие заявления от школы. "Одна из школ Лимбажи обратилась в Госполицию с заявлением о клевете в связи с тем, что в интернете появилось ложное сообщение о якобы проведенном в школе насильственном тестировании на "Covid-19", сообщила представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Полиция убедилась, что в интернете распространяется ложная информация о том, что 1 сентября в одной из школ Лимбажи восьмилетнему школьнику с применением насилия был сделан тест на "Covid-19". Также в видео утверждается, что мать ребенка обратилась в полицию, но полиция отказалась принять у нее заявление.

Как сообщила Васкане, в распространенном видео утверждается, что у ребенка отобрали мобильный телефон, чтобы он не мог связаться с родителями, и насильно взяли мазок из носоглотки.

Представитель Видземского регионального управления Госполиции сообщила, что, вопреки утверждениям в видео, мать ребенка не обращалась в полицию.

Как отметила Васкане, ложной новостью, которая появилась в социальной сети вчера, уже поделились более 1600 человек, тем самым способствуя распространению ложной информации.

Государственная полиция призывает людей критически оценивать информацию, распространяемую различными лицами на интернет-ресурсах в своих целях, и не делиться непроверенными сообщениями, чтобы не увеличивать распространение дезинформации.