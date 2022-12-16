В Ирландии гражданин Латвии осужден за жестокое избиение подруги: ей потребовалась госпитализация

В Ирландии перед судом предстал ранее неоднократно судимый за административные и уголовные правонарушения 38-летний гражданин Латвии, который обвиняется в насилии над своей спутницей жизни. Правда, обвинения в сексуальном насилии были сняты.

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Как отмечает Baltic-Ireland.ie, когда 10-летний сын спросил у отца, почему на лице матери синяки, тот спокойно ответил: "Мама много раз упала папе на кулаки". Следователь Гарды, который вел это дело, сказал, что это было самое ужасное, что ему довелось услышать за все годы его работы в полиции.

По информации издания, нападение произошло 5 июля 2020 года, в доме, где проживала пара. О преступлении в полицию сообщили друзья жертвы: они рассказали, что женщина не может выйти из дома, поскольку ранее ее избил партнер. Также друзья отправили Гарде фотографии, на которой было запечатлено избитое лицо пострадавшей. В тот же день нападавшего задержали и отправили под арест.

Женщину направили в больницу, где медики констатировали у нее множественные травмы лица и головы, включая перелом носа, ушибы, ссадины и отеки. Пострадавшая пояснила полицейским, что мужчина набросился на нее с кулаками, когда она вернулась домой. По ее словам, он наносил ей удары и душил, возможно, во время экзекуции она даже теряла сознание. Возможной причиной нападения могла быть ревность.

Известно, что подсудимый сначала перебрался из Латвии в Великобританию, а уже оттуда в Ирландию. Проживая в обеих странах, он уже заработал 29 судимостей, в том числе, за драку, нападение, нарушения общественного порядка и многое другое.

В итоге, суд приговорил латвийца к 3 годам лишения свободы, засчитав

срок с момента его задержания в июле 2020 года.