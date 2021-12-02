В Ирландии начался суд над "клептоманом" из Латвии, у него также нашли наркотики
Foto: Reuters/Scanpix

В Ирландии перед судом предстал 33-летний Петерис А., который обвиняется в краже пива и хранении наркотических веществ.

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Как отмечает Tipperary Star, 21 июня 2020 года Петериса задержали на краже в одном из магазинов Терлса (графств Северный Типперэри). Было установлено, что он заплатил за пиво, однако несколько банок (на сумму 10.94 евро) решил припрятать. На попытке кражи латвийца поймал охранник.

Кроме того, в мае 2020 года во время обыска в квартире Петериса, которого ранее подозревали в употреблении наркотиков, сотрудники Гарды нашли марихуану. Мужчина заявил, что хранил ее для личного пользования. Вскоре ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков.

Известно, что ранее Петерис А. за различные правонарушения привлекался к ответственности 26 раз. Его адвокат Брайан Хьюз заявил на суде, что в молодости у латвийца случались приступы клептомании.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 1 марта 2022 года.

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