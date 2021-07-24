В Ирландии найдено тело 33-летнего латвийца: его прах доставят в Латвию

По данным ирландской газеты The Irish Times, вечером 12 июля в Дун Лаогайре было найдено тело гражданина Латвии Игоря Ч., который, по предварительным данным, скончался во сне. Полиция не констатировала признаков насильственной смерти. Прах латвийца на следующей неделе доставят на родину.

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Как отмечает издание, тело на Сассекс-стрит обнаружил бездомный. Известно, что ранее Игорь работал в итальянско-американском ресторане в центре города.

Представители Гарды пояснили, что тело было доставлено для патологоанатомического исследования в морг Лахлинстауна.

Среди тех, кто знал Игоря, оказалась Сандра Перри, которая вместе с другими основала Dún Laoghaire Helping the Homeless. Два раза в неделю она кормила городских бездомных супом. По ее словам, впервые она встретила латвийца в конце 2019 года, когда он вместе со своим другом потеряли работу и, оставшись без крова, проживали в руинах замка Монкстаун. Позже Игорь нашел работу, однако очередная волна пандемии Covid снова оставила его без средств к существованию.

Перри, узнав о смерти Игоря, нашла его брата и бывшую подругу, с которой ранее они воспитывали в Великобритании маленькую дочь. В минувший четверг тело было кремировано, на следующей неделе прах планируется доставить в Латвию.

"Он был очень хорошим и добрым парнем, переполненным жизни. Все его мечты заключались в том, чтобы вернуться к семейной жизни и к работе. У него действительно все было хорошо, у него было такое доброе сердце. Эта трагедия показывает, что может случиться, когда кто-то теряет свой дом. Правительство должно делать как можно больше, чтобы помочь бездомным", — рассказала Сандра Перри.