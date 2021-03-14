В Ирландии скончался сбитый автомобилем гражданин Латвии

В результате ДТП, которое произошло поздним вечером 10 марта в Каслбаре (графство Мейо, Ирландия), тяжелые травмы получил 45-летний гражданин Латвии Денис П.
Чуть позже пострадавший скончался в университетской больнице Мейо. Как отмечает Midwest Radio, мужчину сбило неизвестное транспортное средство, водитель которого покинул место происшествия.
Гарда (полиция) начала следствие и объявила розыск, и вскоре удалось задержать подозреваемого — им оказался 30-летний мужчина. Следствие по делу продолжается.