В Ирландии скончался сбитый автомобилем гражданин Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В результате ДТП, которое произошло поздним вечером 10 марта в Каслбаре (графство Мейо, Ирландия), тяжелые травмы получил 45-летний гражданин Латвии Денис П.

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Чуть позже пострадавший скончался в университетской больнице Мейо. Как отмечает Midwest Radio, мужчину сбило неизвестное транспортное средство, водитель которого покинул место происшествия.

Гарда (полиция) начала следствие и объявила розыск, и вскоре удалось задержать подозреваемого — им оказался 30-летний мужчина. Следствие по делу продолжается.

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