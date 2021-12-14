В Ирландии судят убийцу многодетной матери из Латвии: у нее остались три дочери

В Ирландии идет судебный процесс над Валерием Л., который обвиняется в убийстве гражданки Латвии Скайдрите Валдгеймы. У убитой остались трое дочерей, старшей из которых теперь приходится заменять младшим сестрам мать.

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Как напоминает ирландское издание Wicklow People, многодетная мать была убита в Дублине в июне 2019 года. Поскольку у Валерия Л. подозревали шизофрению, суд над ним затянулся.

По данным Baltic-Ireland.ie, очередное заседание прошло на прошлой неделе. На нем прокурор Конор Девалли зачитывал показания дочерей убитой женщины. Старшая девочка, которой исполнилось 17 лет, теперь заботится о младших сестрах.

"Мое сердце не просто разбито. В тот момент, когда я узнала о смерти мамы, я ощутила, что мир остановился", — сказала она на суде.

Средняя дочка, которой исполнилось 15 лет, рассказала, что очень любила маму, которая была для нее также и самым близким другом. "Как раньше, больше не будет никогда: ни общих прогулок, ни совместного приготовления обеда, ни ирландских танцев, которые мама очень любила", — поделилась своими переживаниями на суде девочка.

Больше всех по маме тоскует самая младшая дочка, которой сейчас всего 7 лет. "У меня никогда больше не будет тех веселых занятий, которыми мы занимались вместе", — говорит девочка.

Адвокат Валерия сообщил, что его клиент приносит семье убитой Скайдрите извинения за причиненную боль. Соболезнования семье убитой гражданки Латвии выразил и сам судья Пол Бернс. Следующее заседание суда назначено на 18 января 2022 года.