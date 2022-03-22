В Ирландии трагически погиб гражданин Латвии
Foto: Scanpix

В результате трагического ДТП, которое произошло утром 18 марта в графстве Лимерик (Ирландия), погиб 30-летний гражданин Латвии Артурс Б.

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Как отмечает MidWestRadio.ie, на дороге возле Килеина столкнулись грузовик с прицепом и легковушка. В результате аварии водитель грузового автомобиля получил смертельные травмы. Водитель второго транспортного средства получил незначительные травмы и был госпитализирован.

Полиция ведет расследование дорожного происшествия и просит отозваться свидетелей аварии.

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