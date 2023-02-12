В Ирландии трагически погиб рыбак из Латвии: у него остались двое детей

На прошлой неделе возле побережья Донегола в Ирландии погиб рыбак из Латвии, который являлся членом экипажа рыболовного судна Séimí, занимающегося ловлей крабов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает новостной портал Baltic-Ireland.ie, по первоначальной версии, 37-летний Мадис Л. , находясь на палубе судна, зацепился за трос, после чего упал за борт. Коллеги смогли найти его в воде и доставить на борт, однако спасти его жизнь, несмотря на все усилия, им не удалось.

Точное заключение об обстоятельствах гибели латвийца должны представить представители Marine Casualty Investigation Board. Тело рыбака доставлено на экспертизу в университетскую клинику Мейо. В рамках расследования Гарда (полиция) приступила к проверке технического состояния судна.

Мадис Л. был одним из пяти членов экипажа Séimí. Упоминается также, что он неоднократно выходил на этом судне на ловлю крабов. Известно также, что гражданин Латвии проживал вместе с супругой и двумя детьми в Арме.

Чтобы поддержать семью, двоюродный брат погибшего — Юрис Миклашов — начал сбор пожертвований.