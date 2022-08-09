В Ирландии убит гражданин Латвии: преступление совершила 31-летняя женщина

В ирландском городе Карлоу (графство Карлоу) начался процесс по делу об убийстве 36-летнего гражданина Латвии Юриса В. Перед судом предстала 31-летняя Никола Бреннан без определенного места жительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает Baltic-Ireland.ie cо ссылкой на местное издание The Nationalist, убийство было совершено 10 февраля 2022 года в одном из сельских домов в графстве Уиклоу. Мужчина скончался от ножевого ранения в грудь.

Семья убитого Юриса В. охарактеризовала его как "хорошего человека и отца".

"Он был хорошим, умным человеком", — рассказала его бывшая жена Синтия, добавившая, что он очень любил своих детей.

Известно, что пара рассталась с началом пандемии в 2020 году: Юрис потерял работу, и брак развалился. Однако это не помешало отцу встречаться с детьми и проводить с ними время.

Следующее заседание суда назначено на 23 августа.