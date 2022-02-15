В Ирландии убит гражданин Латвии: задержаны двое подозреваемых

В Ирландии убит гражданин Латвии 36-летний Юрий В. Мужчина получил несколько смертельных ранений во время ссоры, которая произошла в Уиклоу.

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По данным Irish Mirror, Гарда (ирландская полиция) пытается установить мотивы и обстоятельства преступления. Известно, что в минувший четверг по подозрению в совершении преступления были задержаны 30-летний мужчина и 20-летняя женщина.

Известно, что Юрия В. убили в доме, где проживала его спутница жизни, с которой он состоял в отношениях с осени прошлого года.