В Ирландии задержан гражданин Латвии, ранивший украинца: пострадавший госпитализирован

В Корке (Ирландия) задержан 44-летний гражданин Латвии Эдгарс С., который после праздничного застолья разбил бутылкой голову гражданину Украины. Пострадавший потерял много крови и был госпитализирован.

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По данным ирландских СМИ, нападение на гражданина Украины Валерия Д. произошло 1 января. Около 17.00 на пульт дежурного Гарды (полиции) поступил звонок из арендованного дома по Magazine Road в Корке.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили 59-летнего пострадавшего украинца в спальне с полотенцем, пытающимся остановить кровь, которая сочилась из раны на голове. Пострадавший рассказал, что получил удар по голове стеклянной бутылкой.

Сотрудники Гарды до приезда медиков оказывали Валерию первую помощь, а затем пострадавшего доставили в Университетскую больницу Корка: из-за поврежденной артерии он потерял много крови, поэтому его пришлось срочно прооперировать и сделать переливание. Врачи охарактеризовали его состояние как тяжелое, но стабильное.

По предварительным данным, украинца ранили после застолья, во время которого вспыхнул скандал, переросший в драку. Во время задержания латвиец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

После судебного заседания Эдгара С. освободили до 14 февраля под залог при соблюдении нескольких условий: не общаться — прямо и косвенно — с потерпевшей стороной и свидетелями, включая соцсети, а также не приближаться к дому, где произошло нападение.

Кроме того, он должен отмечаться в Гарде (полиции) каждый понедельник и пятницу, а также всегда иметь при себе мобильный телефон, чтобы полицейские могли с ним связаться.

Полиция продолжает расследование обстоятельс инцидента.