В Испании осужден гражданин Латвии, убивший и ограбивший соседа во время имитации сексуальной игры

В Испании осужден гражданин Латвии Наурис С., убивший и ограбивший своего соседа после того, как убедил жертву надеть наручники якобы для интимной игры.

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Как отмечает La Verdad, убийство произошло в августе 2017 года, в Мурсии (город на юго-востоке Испании). На суде Наурис с помощью переводчика рассказал, что убедил Мануэля на сексуальные игры, для чего уговорил мужчину закрепить наручники на руках и ногах. Когда жертва оказалась в беспомощном положении, он решил его ограбить.

Подсудимый и жертва познакомились в 2016 году через крупнейшую гостевую сеть, существующую в виде онлайн-сервиса CouchSurfing. Члены сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. Таким образом латвиец несколько раз останавливался в доме Мануэля в Мурсии, в районе Эспинардо.

Со временем Мануэль стал испытывать к Наурису чувства, однако латвиец воспользовался этой ситуацией, чтобы взять у нового знакомого денег и затем отправить их в Латвию. Как следует из обвинительного заключения, Наурис неоднократно крал у Мануэля вещи.

26 августа 2017 года Наурис вернулся в квартиру своего друга после того, как тот в очередной раз простил его за проступок. Тогда у латвийца созрел план ограбить Мануэля. Спустя три дня он предложил испанцу сексуальную игру с доминированием, известную как "рабство", и влюбленный мужчина согласился.

Как сообщает издание, латвиец связал жертву по рукам и ногам, уложил лицом вниз на диване и стал душить, требуя при этом пароли к банковским счетам. Когда тот отказался, Наурис душил его до тех пор, пока Мануэль не перестал подавать признаки жизни. После этого преступник завернул тело в одеяло и сбежал, прихватив из дома несколько вещей.

Адвокат Науриса — Серхио Марко — объяснил на суде, что его клиент всегда пользовался своим правом не давать показаний и не объяснений обстоятельств своего соседа. Однако решил принести извинения семье убитого и раскаяться, рассказав о трагических событиях трехлетней давности. Этот факт также повлиял на вынесение ему приговоры: вместо 25 лет лишения свободы Науриса приговорили к 12 годам тюремного заключения.