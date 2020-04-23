В Испании задержан гражданин Латвии, 22 года живший под вымышленным именем

В Торроксе (провинция Малага, Испания) в конце прошлой недели был задержан 53-летний уроженец Латвии А.К., который 22 года жил в чужой стране под вымышленным именем. Он смог обмануть государственные и муниципальные администрации, получив подлинные документы, оформить страхование жизни, купить недвижимость и транспортные средства, а также оформить банковские счета и кредиты.

Как отмечает испанская пресса, разоблачить обманщика удалось благодаря опыту одного из сотрудников полиции Торрокса, который является профессионалом европейского уровня в области выявления фальшивых документов.

В ходе обычной проверки документов Анхель Лопес обнаружил определенные ошибки в литовском документе, которые побудили его провести расследование и убедиться в том, что личность и сам документ оказались фальшивыми. Изначально предполагалось, что задержанный является литовцем, но позже оказалось, что он из Латвии.

Задержанный признался, что у него уголовное прошлое и у себя на родине он неоднократно задерживался полицией. После переезда в Испанию он решил изменить и свою личность,и свою жизнь. Мужчина также признался, что написал три книги о своих приключениях, которые собирается опубликовать. Задержанному предъявили обвинения только в фальсификации документов, после чего его освободили.