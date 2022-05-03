В Испании задержан гражданин Латвии, подозреваемый в изнасиловании

По делу о тяжком преступлении на сексуальной почве в Валенсии (Испания) задержан 34-летний гражданин Латвии. По данным полиции Саксонии, изнасилование произошло 22 января 2022 года в Лейпциге (район Ойтрич). Жертвой насильника стала 20-летняя девушка.

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Известно, что на момент совершения преступления латвиец находился в Лейпциге по рабочим делам.

3 февраля 2022 года прокуратура Лейпцига и Департамент полиции Лейпцига впервые обратились к общественности по этому поводу и попросили помочь в раскрытии преступления.

Известно, что подозреваемый ранее был судим и отбывал срок в Латвии. В деле имелся образец его ДНК, совпавший с образцом, полученным в Лейпциге.

После совпадения образцов ДНК, которое было установлено экспертным заключением Управления уголовной полиции Саксонии, прокуратура Лейпцига получила от суда европейский ордер на арест подозреваемого.

Впоследствии обвиняемый был опознан 18 апреля 2022 года в Валенсии (Испания) и задержан, а затем экстрадирован в Германию. Следствие по делу продолжается.