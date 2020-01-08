В Италии задержан гражданин Латвии, подозреваемый в убийстве журналиста и наркопреступлениях

В итальянской коммуне Сан-Мауро (регион Пьемонт, провинция Турин) карабинеры задержали 29-летнего гражданина Латвии Алексея Р., на арест которого шотландскими правоохранительными органами ранее был выдан международный ордер. Как отмечает новостной портал Nuova Perеferia, латвиец подозревается в убийстве журналиста.

По данным СМИ, латвиец скрывался под вымышленным именем Кристофер Хьюз в одном из отелей в компании женщины. У полиции есть основания предполагать, что Алексей Р. является главой преступного сообщества, профилирующегося на международной торговле наркотиками и оружием.

Кроме того, гражданин Латвии подозревается в убийстве голландского журналиста и блогера Мартина Кока, убитого на окраине Амстердама в декабре 2016 года. Как сообщало интернет-издание "Медуза", в день убийства Кок встретился с партнером по имени Кристофер Хьюз, который работал на компанию MPC по изготовлению специальных зашифрованных телефоны. MPC спонсировала сайт Кока, размещая на нем рекламу.

Хьюз и Кок провели вечер в секс-клубе Boccacio. Когда блогер вышел из клуба и сел в свой VW Polo, из кустов выпрыгнул человек в капюшоне и выстрелил в журналиста. По данным "Медузы", владельцами компании MPC, продающей защищенные от прослушивания телефоны, оказалась преступная группировка "Братья" из Шотландии, которая занимается наркобизнесом. Первоначально группировка создала собственное подразделение, чтобы избегать полицейской слежки, а потом решила, что защищенные смартфоны можно еще и продавать.

Нидерландские следователи предположили, что убийство Кока связано с так называемой группой "Эскалэйд", которую шотландские следователи

называют преступным предприятием "Братьев". Группа ввозила большое количество кокаина и героина из Южной Америки в Европу.

По данным La Stampa, Алексею Р. также предъявлены обвинения в убийстве, похищении заложника, краже с применением оружия, незаконном обороте наркотиков, незаконном обороте оружия и боеприпасов, киберпреступности, отмывании денег и нанесении серьезных травм.