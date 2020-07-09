В Италии задержана группа мошенников, которая "кинула" латвийскую компанию на большую сумму

По сообщению региональной газеты Il Gazzettino, в июне этого года финансовая полиция Леньяго (Верона) обнаружила преступную группу, которая занималась мошенничеством и незаконной торговлей топливными гранулами. Обвинение предъявлено четверым жителям, проживающим между провинциями Верона и Модена.

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Группа мошенников обманули латвийскую компанию, не оплатив заказанную

поставку пеллет на общую сумму 261 000 евро.

Проведенные расследования позволили установить организаторов и мошенников, которые, подделав документы и выдавая себя за представителей крупной отраслевой французской компании, заказали несколько партий пеллет, общий вес которых составил 1 135 000 кг. Чтобы замести след, полученный груз был распределен по разным местам.

Вследствие неуплаты поставщикам, у группы мошенников была возможность сбыть полученный товар по более выгодным ценам, чем у конкурентов.