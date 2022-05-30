В Италии задержаны 20 контейнеров нефтепродуктов из Латвии, перевозимых по фальшивым документам
Foto: AP/Scanpix/LETA

На юго-востоке Италии, в городе Таранто стражи порядка задержали и конфисковали 450 000 литров нефтепродуктов. Причиной задержания послужило отсутствие надлежащих документов для провоза товара.

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По документам товар проходил как смазочное масло. В отношении 10 из 20 контейнеров были установлены трое предполагаемых преступников, которые ожидают результатов расследования, проводимого Агентством таможни и государственной монополии, а также финансовой полицией города Таранто.

Как сообщает итальянская пресса, задержанные лица обвиняются в предоставлении ложной информации и отсутствие уплаты акцизного налога на нефть.

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