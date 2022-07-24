В июне угрозе подвергались 200 тысяч зарегистрированных в Латвии IP-адресов

В Латвии в июне этого года зарегистрировано 202 324 уникальных IP-адреса, подверженных какой-либо угрозе в киберпространстве. Этот показатель в 3,5 раза больше, чем в июне 2021 года. Такую статистику приводит учреждение по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Среди них в июне этого года чаще всего бреши в киберпространстве регистрировались для уникальных IP-адресов - 96 238 случаев.

При этом 4357 инцидентов были зарегистрированы как вредоносные коды, 1417 случаев - как нарушение доступности сервиса, 587 - как сбор информации, 456 - как скомпрометированное оборудование, 353 - как попытки вторжения, 51 - как мошенничество, 9 - как информация безопасности, а шесть инцидентов идентифицированы как вредоносный контент.

В июне прошлого года было зарегистрировано 56 993 скомпрометированных уникальных IP-адреса.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского Университета. Главные задачи Cert.lv - поддержание единого представления о деятельности, происходящей в электронном информационном пространстве, безопасность, координация и оказание поддержки для предотвращении информационных технологий в зонах латвийских IP-адресов и доменных имен ".lv".